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Общество

Ряд больных деревьев спилили на улице Максима Горького в Пскове

11.03.2025 13:24|ПсковКомментариев: 0

Несколько взрослых деревьев спилили на улице Максима Горького в Пскове, сообщила Псковской Ленте Новостей обеспокоенная местная жительница. 

Фото здесь и далее: Евгения Зарубина

«Спилили аллею деревьев, превратив уютное место в ужасный пустырь с пеньками», - посетовала псковичка и отметила, что в прошлом году также спилили деревья около ресторана и бизнес-центра неподалеку. 

В ответ на запрос Псковской Ленты Новостей в администрации города пояснили, что деревья вдоль домов №19 и №19а по улице Максима Горького осмотрела комиссия по обследованию зелёных насаждений. Выяснилось, что многие деревья находились в аварийном состоянии: отсутствовали кроны, стволы были повреждены болезнями, а значительная часть веток засохла. Кроме того, некоторые деревья угрожали безопасности, поскольку имели наклон в сторону дороги.

На основании полученных данных было принято решение о необходимости сноса опасных и больных деревьев. 

Что касается дальнейших планов по озеленению территории вдоль проезжей части улицы Максима Горького, администрация уточнила, что посадка новых растений будет зависеть от выделения денежных средств из бюджета города. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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