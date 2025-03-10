Общество

Ряд больных деревьев спилили на улице Максима Горького в Пскове

Несколько взрослых деревьев спилили на улице Максима Горького в Пскове, сообщила Псковской Ленте Новостей обеспокоенная местная жительница.

Фото здесь и далее: Евгения Зарубина

«Спилили аллею деревьев, превратив уютное место в ужасный пустырь с пеньками», - посетовала псковичка и отметила, что в прошлом году также спилили деревья около ресторана и бизнес-центра неподалеку.

В ответ на запрос Псковской Ленты Новостей в администрации города пояснили, что деревья вдоль домов №19 и №19а по улице Максима Горького осмотрела комиссия по обследованию зелёных насаждений. Выяснилось, что многие деревья находились в аварийном состоянии: отсутствовали кроны, стволы были повреждены болезнями, а значительная часть веток засохла. Кроме того, некоторые деревья угрожали безопасности, поскольку имели наклон в сторону дороги.

На основании полученных данных было принято решение о необходимости сноса опасных и больных деревьев.

Что касается дальнейших планов по озеленению территории вдоль проезжей части улицы Максима Горького, администрация уточнила, что посадка новых растений будет зависеть от выделения денежных средств из бюджета города.