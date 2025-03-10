Общество

Обновлённый законопроект о языках народов РФ проходит обсуждение с участием регионов

Обсуждение нового проекта федерального закона «О языках народов Российской Федерации» с привлечением представителей законодательной и исполнительной власти российских регионов прошло в Министерстве науки и высшего образования РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В рабочем совещании под председательством заместителя министра Константина Могилевского по видео-конференц-связи приняли участие первый вице-губернатор Вера Емельянова, вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, а также заместители руководителей правительственных комитетов по образованию и по культуре Татьяна Лозницкая и Вера Алексеева.

Обсуждаемый законопроект разработан по поручению главы государства Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Действующий закон о языках народов России был принят более 30 лет назад – ещё до вступления в силу Конституции 1993 года, в связи с чем нуждается в актуализации в соответствии с современными реалиями.

Главная задача документа – обеспечить условия для сохранения и поддержки национальных языков, определить особенности их использования, а также прописать взаимосвязь с законодательством о государственном языке РФ.

«Тема важная и чувствительная, поэтому вопросов к законопроекту на данном этапе было озвучено довольно много, - прокомментировал итоги совещания Алексей Севастьянов. - Перед законодателями стоит задача предусмотреть создание и ведение государственного реестра языков народов России, исторически проживающих на территории нашей страны. Для этого необходимо выработать чёткие критерии, по которым будет определяться статус местных языков. Кроме того, в новом законе должны быть прописаны гарантии сохранения и поддержки языков народов РФ. Напомню, что в 26-й статье нашей Конституции написано, что каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества».

Председатель парламентского комитета напомнил, что Псковская область является многонациональным субъектом, и, хотя в регионе и не возникает острых проблем с использованием национальных языков, мнение диаспор при разработке законопроекта должно быть услышано.

По предложению первого вице-губернатора Веры Емельяновой проект закона «О языках народов Российской Федерации» будет вынесен на обсуждение Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при правительстве Псковской области.