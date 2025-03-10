Общество

Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила сократить прием в «столичные» вузы – Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По ее словам, университеты этих городов собирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места. Такие вузы «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком количестве рынку труда, добавила она.

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет <...> уменьшать наборы в высшие учебные заведения <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям – и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», – заявила Матвиенко. Она также попросила главу комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову изучить озвученную проблему.

У части региональных студентов, которые приехали учиться в Москву, не получилось после выпуска найти работу по специальности, поделилась Матвиенко. «Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников», – сказала спикер СФ. По словам Матвиенко, СФ также указывал на эту проблему Министерству образования и науки.

Минобрнауки контролирует прием на бюджетные места в вузах, при этом у ведомства нет полномочий регулировать платное обучение. Глава министерства Валерий Фальков предлагал наделить ведомство такими полномочиями на заседании совета при президенте России по науке и образованию 6 февраля: «Платный прием тоже надо нацелить на задачи государства».

По словам профессора Института образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, положительное сальдо студенческой миграции (разница между количеством приезжающих учиться в регион студентов из других субъектов и числом уехавших обучаться в другой регион) наблюдается только в шести субъектах России: Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае, а также Свердловской и Ростовской областях.

Около 70% отличников (с результатами ЕГЭ 80 баллов и выше) обучаются в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, отметила Абанкина. В регионах остаются студенты с гораздо более низкими академическими достижениями и многие преуспевающие выпускники школ едут учиться платно в столичные вузы, потому что хотят быть среди мотивированных студентов, объяснила эксперт. Всего от 7 до 15% выпускников 11-х классов региональных школ переезжают в Москву или Санкт-Петербург, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин.

Другой важный фактор при выборе столичных вузов – перспективы дальнейшего трудоустройства в этом субъекте, говорит Абанкина. Чтобы студенты захотели учиться и работать в нестоличном регионе, там должен быть развитой современный рынок труда и вакансии для выпускников с высокими зарплатными ожиданиями, продолжает она. «Их очень мало, где можно найти», – отмечает эксперт.

Привлечение студентов в региональные вузы помогает обогащать рынки труда этих субъектов, сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»). Депутат также напомнил, что с этого года вузам «придется соответствовать» прогнозу кадровой потребности Минтруда, который повлияет на контрольные цифры приема в вузах.

Одним перераспределением контрольных цифр приема проблемы студенческой миграции не решить, говорит Илюхин. Для привлечения абитуриентов регионы могут создавать программы целевой подготовки, которые предусматривали бы потом работу в регионе за высокую зарплату, пишут «Ведомости».

На 2024/25 учебный год Минобрнауки увеличивало количество бюджетных мест в региональных вузах. Самый высокий прирост наблюдался в следующих субъектах (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей): Воронежской области (на 1043 места, +8,97% к предыдущему учебному году), Татарстане (на 1020 мест, +4,62%), Самарской области (на 928 мест, +7,6%), Башкирии (на 481 место, +3,44%), Марий Эл (на 441 место, +10,45%). Всего в 2024 г. в российских вузах было выделено 620 500 бюджетных мест, уточняли в министерстве в феврале 2025 года.