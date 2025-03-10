Общество

В Рособрнадзоре ответили на вопрос об увеличении времени на написание ЕГЭ

Увеличение времени на написание ЕГЭ не поможет школьникам успешнее сдать экзамен, жалобы на эту тему в Рособрнадзор не поступали, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее депутаты ГД от «Новых людей» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили изменить регламент ЕГЭ, увеличив время на выполнение экзаменационных заданий.

«Увеличение времени никак не поможет участникам экзамена, не владеющим навыками решения задач, требующих сложных расчетов. Жалобы на нехватку времени для проведения расчетов на экзаменах от участников ГИА в Рособрнадзор не поступали», - сообщили в Рособрнадзоре.

Там также уточнили, что обращения от депутатов Даванкова и Авксентьевой в ведомство на сегодняшний день также не поступали, пишет РИА Новости.