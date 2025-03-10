Общество

В Пскове отметили День работников уголовно-исполнительной системы России

Сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Псковской области 12 марта отметили профессиональный праздник — День работников уголовно-исполнительной системы России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Дата праздника была выбрана неслучайно: именно 12 марта 1879 года император Александр II подписал указ о создании тюремного департамента, ставшего началом формирования единой государственной системы исполнения наказаний в стране.

Торжественная встреча началась с выступления начальника УФСИН Виктора Леонова, который поздравил коллег с праздником и выразил благодарность за преданность делу и высокий уровень профессионализма. Он подчеркнул значимость работы сотрудников пенитенциарной системы, обладающих чувством долга, патриотизмом, трудолюбием и дисциплиной.

Как рассказали в ведомстве, особо трогательными стали поздравления от уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, который отметил заслуги сотрудников УИС благодарственными письмами и памятными подарками. За выдающиеся достижения некоторым сотрудникам были присвоены очередные специальные звания, вручены ведомственные награды и благодарности от сотрудничающих организаций.

Также в рамках празднования начальникам исправительной колонии №3 и следственного изолятора №2 были переданы экземпляры книги «Герои среди нас», изданной ФСИН России в прошлом году. Книга содержит рассказы о подвигах и профессиональных успехах сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Мероприятия, посвящённые Дню работников УИС, прошли во всех учреждениях УФСИН региона. В частности, в городе Великие Луки концерт для сотрудников и ветеранов ИЦ-1 прошёл в местной музыкальной школе, а СИЗО-2 организовало встречу в городском краеведческом музее. Сотрудники СИЗО-1 принимали гостей прямо на территории учреждения. Коллективы исправительных колоний в Середке, Идрице и Сосновом Бору также получили поздравления и награды за высокие показатели в службе.

Отдельно стоит отметить акцию, проведённую сотрудниками ИК-3 накануне праздника. Они посетили ветерана УИС, отнесённого к категории «детей войны», а также семью ветерана, служащего в зоне проведения специальной военной операции. Им выразили слова поддержки и вручили благодарственное письмо от руководства учреждения.