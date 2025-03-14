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Общество

Псковичка отправилась на исправительные работы за неуплату алиментов

14.03.2025 17:09|ПсковКомментариев: 0

8 месяцев исправительных работ за неуплату алиментов получила жительница Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что подсудимая была лишена родительских прав в отношении своей несовершеннолетней дочери. С нее на содержание ребенка взысканы алименты в размере одной четвертой части заработка до совершеннолетия ребенка.

В ОСП Островского и Пыталовского районов УФССП России по Псковской области в отношении подсудимой возбуждено соответствующее исполнительное производство. 

Женщина привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов. Несмотря на это подсудимая алименты на содержание несовершеннолетней дочери не выплачивала. Кроме того, ранее ее осудили за аналогичное преступление, при этом наказание по данному приговору на момент вынесения настоящего приговора полностью не отбыла. 

В судебном заседании подсудимая признала вину в совершении указанного преступления. По совокупности двух приговоров ей назначили окончательное наказание виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Источник: Псковская Лента Новостей
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