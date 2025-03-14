Писательницу Аллу Боссарт внесли в список иноагентов

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов писательницу Аллу Боссарт и общественного деятеля Германа Обухова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняет Минюст, Боссарт и Обухов распространяли материалы иностранных агентов, сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ, а также недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Обухов также является руководителем иностранного фонда и проживает за пределами России, отмечается на сайте ведомства.

Кроме того, иноагентом признан автор подкаста «Закат империи» и ведущий подкаста «Время и деньги» Андрей Аксенов. Он выступал против специальной военной операции, живет за пределами России, уточняется на сайте Минюста.