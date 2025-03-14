Общество

Молодежь Псковской области может рассказать о своей семье в годы войны

Псковский городской молодёжный центр объявляет о старте приёма заявок на участие в молодёжной научно-практической конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

К участию в конференции приглашаются учащиеся 7-11 классов, студенты средних специальных и высших учебных заведений, а также работающая молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет из Пскова и Псковской области. Работы принимаются по трём ключевым направлениям: генеалогическое, биографическое и краеведческое. По результатам конференции будет издан сборник лучших работ.

Кроме того, планируется проведение очной защиты работ, где все участники будут отмечены грамотами, а победители – дипломами и памятными призами. О дате и месте проведения будет сообщено позже.

«Нашу конференцию можно назвать настоящей традицией, объединяющей поколение за поколением, – отмечает организатор мероприятия Анастасия Красилова. – В прошлом году обстоятельства помешали нам её провести, но в этом году, когда мы чествуем 80-летие Победы, мы не могли остаться в стороне. Благодаря проекту «Связь поколений», мы уверены, что сможем снова собрать вместе увлечённых историей молодых исследователей».

Для подачи заявки необходимо отправить работу вместе с заявкой до 25 апреля на электронную почту conferencia.wow@mail.ru с указанием темы «Конференция». Вся дополнительная информация по оформлению работ указана в Положении.

Конференция проводится в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений», который реализуется с поддержкой субсидии из областного бюджета, предоставляемой социально ориентированным некоммерческим организациям.