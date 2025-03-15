Общество

Россиянам рассказали, чьи пенсии вырастут с 1 апреля

Социальные пенсии для тех, кто по разным причинам не смог наработать нужный трудовой стаж, будут индексированы с 1 апреля, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова.

Она напомнила, что социальная пенсия в России назначается по старости, инвалидности, в случае потери кормильца и детям, оба родителя которых неизвестны. Индексацию этой выплаты проведут с учетом роста прожиточного минимума пенсионера.

«Постановлением Правительства Российской Федерации утвержден коэффициент индексации с 1 апреля 2025 года социальных пенсий в размере 1,1475. Таким образом, они вырастут на 14,75% (в 2026 году — на 4,5%, в 2027 году — на 4%). Средний размер социальной пенсии составит 15 456 рублей», — рассказала специалист.

Увеличение затронет примерно 4,2 миллиона граждан Российской Федерации. Если социальная пенсия после назначения окажется ниже прожиточного минимума пенсионера, ее доведут до установленного уровня, пишет агентство «Прайм».