Общество

Староста стругокрасненской деревни Ровное Юрий Пупырев ушел из жизни

Староста деревни Ровное, сельский депутат прошлых созывов Юрий Пупырев ушел из жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Стругокрасненского муниципального округа.

Фото: администрация Стругокрасненского муниципального округа

Юрий Пупырев родился 25 октября 1950 года в деревне Пятчино Стругокрасненского района. После Страшевской восьмилетней школы в 1966 году поступил в Опочецкое педагогическое училище. Окончив училище, с 1970 года по 2006 год работал в Ровненской восьмилетней школе учителем физкультуры, труда, географии. Заочно закончил Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена, Псковский педагогический институт имени С. М. Кирова. С 2006 года по 2011 год работал в Стругокрасненской средней школе учителем ОБЖ, физкультуры.

«Пупырев Юрий Петрович был не просто учителем, он стал настоящим наставником и другом для многих поколений учеников. Его преданность делу обучения и воспитания подрастающего поколения оставила глубокий след в сердцах всех, кто имел честь с ним работать и учиться. Он всегда был отзывчивым, добрым и искренне заботился о благополучии жителей округа. Всегда готовый помочь и поддержать, находил общий язык с каждым жителем. Будем помнить нашего друга, товарища, коллегу. Все, кто работал с Юрием Петровичем, кто знал его, надолго сохранят о нем добрую память», - сказали в администрации.