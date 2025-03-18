Новая школа в Пыталовском районе готова на 95%

Готовность школы в Пыталовском районе на 205 мест составляет 95%. Такими данными поделился директор строительной компании «Развитие» Богдан Васильев в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).
Он подчеркнул, что школу в 2025 году введут в эксплуатацию.
Напомним, ранее глава комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков отмечал, что в Пыталово завершен первый этап строительства школы, второй этап, подразумевающий снос старой школы, строительство на ее месте нового стадиона, будет закончен к лету 2025 года.