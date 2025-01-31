Общество

Готовность новой школы на Завеличье составляет свыше 90% – Андрей Ермаков

Готовность школы на 525 мест на улице Киселева в городе Пскове составляет свыше 90%. Об этом в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102.6 FM) рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

«На улице Киселева в Пскове – свыше 90% готовность. Активно ведется приемка, необходимо доделать совсем небольшой объем работ по благоустройству и с элементами фасадов. К 1 сентября мы ориентируемся на конец работ. Если раньше проблемы были в деньгах, то сейчас только в объеме работ», – рассказал Андрей Ермаков.

Глава профильного комитета поделился подробностями о ходе ремонтов и строительстве школ в других муниципальных образованиях Псковской области.

«В настоящий момент в Пыталово первый этап строительства завершен, второй этап, подразумевающий снос старой школы, строительство на ее месте нового стадиона, будет закончен к лету этого года, когда станет тепло. Здесь наблюдается максимальная стадия готовности, дети с 1 сентября пойдут в школу», – заявил Андрей Ермаков.

Также он рассказал, как обновление инфраструктуры образования проходит в Гдовском районе.

«Школа на 825 мест - ориентируемся на 1 сентября также, там объем больше, но и темпы быстрее. Трудности были с подрядчиком и финансированием. Было серьезное удорожание проекта. Пришлось переделывать. В одном из трех корпусов на начало года велись внутренние работы, остальные с отставанием в полтора месяца. Инженерная сеть уже готова. В Смуравьево-2 не буду замахиваться на 1 сентября, хотя подрядчик убеждает в обратном. Ориентируемся на конец года», - поделился гость студии.

В деревне Кузнецовка Себежского района необходимо заключение госэкспертизы. Финал работ планируется на этот год. В Себеже подрядчик столкнулся с финансовыми трудностями.

«В Себеже готовность более 50%, сроки пока обозначить сложно, хоть и заявлено на 1 сентября этого года. Подрядчик столкнулся с трудностями, ему не хватило средств, чтобы закончить работы. Контур здания закрыт, ориентируемся, что к концу февраля установят котельную и можно будет приступить к внутренним работам», – добавил Андрей Ермаков.