Общество

Граффити с рекламой наркотиков размером более 5 метров закрасили в Пскове

Граффити размером более 5 метров закрасили в рамках операции «Чистое поколение - 2025» сотрудники УНК УМВД России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

К полицейским присоединились волонтеры антинаркотического движения региона и работники «Псковских тепловых сетей». Вооружившись кистями и красками, участники акции закрасили более 30 запрещенных надписей, являющихся рекламой наркотиков. Главным объектом в этот раз оказалась надпись размером более 5 метров. Но на этом работа не закончена.

Все выявленные адреса и ссылки на Telegram-каналы будут направлены в Роскомнадзор для блокировки.

В УНК УМВД России по Псковской области и другие подразделения полиции поступают сообщения от неравнодушных граждан, которые сообщают о том, что на стенах домов, заборах и других сооружениях периодически появляются надписи с рекламой наркотических средств и контактами их продавцов. И эта информация не остается без внимания органов внутренних дел.

Акции по устранению этого опасного контента проводятся сотрудниками полиции на постоянной основе. «Но без поддержки общественности не обойтись», - отметили в ведомстве.

Полицейские призывают псковичей не оставаться равнодушными и активно помогать в решении данной проблемы.

Для этого достаточно сообщить о незаконных граффити, рекламирующих различные виды наркотических средств, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе».