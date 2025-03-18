Общество

В Писковской школе Псковского района прошли антинаркотические лекции

Профилактическая операция «Чистое поколение» проводится на территории Псковского района с 10 по 19 марта. Цель акции — профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по Псковскому району.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

В рамках этой инициативы сотрудники наркоконтроля посетили Писковскую среднюю общеобразовательную школу, где провели антинаркотические лекции и беседы с учащимися. Дети узнали о негативных последствиях употребления запрещенных веществ.

Кроме того, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) ОМВД России по Псковскому району организовали беседу с учениками, направленную на предупреждение преступлений и правонарушений среди подростков.

Для выпускников школы состоялся отдельный разговор со старшим специалистом группы по работе с личным составом, который рассказал о преимуществах поступления в вузы Министерства внутренних дел и социальных гарантиях работы в органах МВД России.