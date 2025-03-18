Общество

В РФ к сентябрю могут создать нормативный словарь по традиционным ценностям

Первый нормативный толковый словарь с описанием традиционных ценностей в России планируется разработать к сентябрю этого года. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на расширенной коллегии Минюста.

«Консорциум образовательных и научных организаций подготовил описание содержания традиционных ценностей, которые войдут в соответствующий нормативный толковый словарь. Первый вариант полного текста словаря планируется разработать до сентября 2025 года», - сообщил министр.

По его словам, «в дальнейшем положения словаря будут использоваться при разработке новых или совершенствовании уже имеющихся нормативных правовых актов, а также в процессе мониторинга их правоприменения», пишет ТАСС.

«Необходимо создавать такое правовое регулирование, которое будет ограждать наши ценности от внешнего разрушительного воздействия. Для облегчения этой работы право должно быть приведено в соответствие с нравственными ориентирами», - отметил министр.