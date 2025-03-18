Общество

Госдума одобрила проект о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажами табака.

Проект был внесен заново в июне 2024 года, так как ранее несколько депутатов отозвали подписи под первым вариантом законопроекта.

Согласно отзыву правительства, который размещен в думской электронной базе, проект поддерживается при условии его доработки ко второму чтению с учетом замечаний.

Как отмечали авторы пояснительной записки к проекту, есть вполне действенный, удобный и эффективный механизм внесудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих к продаже алкоголь, установленный федеральным законом № 149-ФЗ. В целях осуществления мероприятий по противодействию розничной продажи дистанционным способом табачной иникотинсодержащей продукции предлагается закрепить норму, направленную на предотвращение распространения на сайтах (в интернете) информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом табачной продукции и никотинсодержащей продукции, сказано в пояснительной записке к проекту.

Авторы проекта отмечают, что правила, действующие в отношении продажи алкоголя, никак не влияют на обязанность владельцев сайтов и интернет-ресурсов выявлять и предотвращать распространение на принадлежащих им интернет-площадках предложений о реализации табачной и никотинсодержащей продукции. В результате они не выявляют данный противоправный контент, а процедура его удаления посредством обращения в Роспотребнадзор и Роскомнадзор очень длительная, пишет РИА Новости.

Как отмечается в пояснительной записке, блокировка интернет-сайта по суду за предложения о продаже табачной и никотинсодержащей продукции занимает от трех месяцев.

Авторы предлагают применять механизм внесудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих к продаже табачную продукцию, как это сейчас применяется в отношении онлайн-продажи алкоголя.