Общество

Псковичи могут предложить общественные территории для благоустройства

Жители Псковской области могут предложить общественные территории для благоустройства в рамках всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» пройдет с 21 апреля по 12 июня во всех муниципальных образованиях области.

Граждане смогут отправить свои предложения по общественным территориям, которые они хотят видеть благоустроенными в 2026 году, на сайт Госуслуги. Уже поступило более 300 предложений.

Органы местного самоуправления осуществляют проверку предлагаемых территорий на соответствие всем требованиям законодательства. Общественные территории, прошедшие проверку и соответствующие всем требованиям законодательства, будут вынесены на всероссийское онлайн-голосование.

Напомним, что в 2024 году в онлайн-голосовании приняли участие около 90 тысяч человек, что на 16 тысяч человек больше, чем в 2023 году. Поскольку территории на голосование предлагают именно граждане, благоустройство на данных территориях должны быть очень востребовано.

Значимую роль в проведении голосования традиционно выполняют волонтеры. В настоящее время на платформе Добро. РФ идет регистрация волонтеров.