Общество

785 книг пожертвовали жители Пскова для подопечных Детского фонда

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги традиционной благотворительной акции «Подари ребёнку книгу». Жители города, коллективы образовательных учреждений и трудовые коллективы передали для детей 785 книг, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Акция должна была продлиться месяц: с 10 февраля по 10 марта. Из-за большого количества желающих передать книги, но не успевающих это сделать вовремя, сотрудники Фонда решили продлить сбор книг ещё на неделю. Ведь одна из задач акции – собрать как можно больше детской и подростковой литературы для детей из интернатных учреждений и малообеспеченных семей Псковской области.

Часть книг будет передана детям с особенностями в развитии, которые на постоянной основе проживают в интернатных учреждениях. Так, в Детский фонд уже обратились сотрудники Бельско-Устьенского дома-интерната (Порховский район). Они попросили отобрать для их воспитанников книжки с яркими картинками и большим шрифтом, чтобы детям было интересно рассматривать рисунки и они могли читать самостоятельно.

Среди переданных книг много русских народных сказок, подростковых детективов, познавательных энциклопедий и сборников стихотворений из школьной программы.

«Скоро мы распределим книги по детским интернатным учреждениям Псковской области. Уверены, дети очень обрадуются новым книжкам в школьных библиотеках», – отметила координатор программ Детского фонда Кристина Елецкая.

Важность благотворительной акции отмечают педагоги детских интернатных учреждений области. Они уверены, что книги способны вдохновлять и развивать детей. «Регулярное чтение помогает развивать критическое мышление, расширяет словарный запас и улучшает навыки письма детей» – отметила библиотекарь Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

Акция «Подари ребёнку книгу» проходит уже 4-ый год подряд. В 2024 году удалось собрать 744 книги