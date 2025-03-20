Общество

Посвященное подвигу 6-й роты первенство по дзюдо прошло в Республике Алтай

Первенство по дзюдо, посвященное 25-летию подвига 6-й роты прошло в Республике Алтай, сообщается в Telegram-канале главы Республики Андрея Турчака.

Видео: Андрей Турчак / Telegram

«25 лет назад десантники легендарной 6-й роты совершили героический подвиг. До конца выполнили свой воинский и гражданский долг, остановив боевиков ценой своей жизни. Сегодня впервые в нашей Республике проходит первенство по дзюдо среди юношей и девушек памяти подвига псковских десантников», - сообщил Андрей Турчак.

Он отметил, что более 100 спортсменов из восьми районов и Горно-Алтайска вышли на татами.

«В проведении соревнований нас поддерживает Фонд Памяти 6-й роты. Благодарю директора фонда, брата Героя России Марка Евтюхина Игоря Евтюхина за личное участие в открытии соревнований. Вместе сохраним память наших Героев. Всем участникам первенства честных и чистых побед. В добрый путь!» - сказал Андрей Турчак.