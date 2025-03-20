Общество

В России смертность от ВИЧ-инфекции за пять лет снизилась на 19%

Показатель смертности от ВИЧ-инфекции в России снизился на 19% за последние пять лет, за это же время смертность от туберкулеза сократилась более чем на 34%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы получили по ВИЧ-инфекции снижение смертности за последние пять лет на 19%. Хороший показатель. Охват противовирусной терапии составляет на сегодняшний день 90,5%», - сказал он на заседании коллегии Роспотребнадзора.

Министр добавил, что по туберкулезу снижение показателей смертности составило более 34%, была расширена линейка лекарственных препаратов, а также зарегистрированы новые, увеличен охват населения этими препаратами.

Ранее Мурашко сообщал, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2016 года снизилась на 40% благодаря реализации государственной стратегии, в настоящее время показатель находится на историческом минимуме.

В феврале 2024 года министр отмечал, что число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России за последние пять лет снизилось на 30%, а охват населения скринингом вырос на 13% за 10 лет, пишет ТАСС.