Общество

МТС расширила покрытие 4G в Великолукском районе к предстоящему дачному сезону

Цифровая экосистема МТС включила 4G в Великолукском районе к предстоящему дачному сезону. Более тысячи жителей в пригороде Великих Лук получили возможность подключиться к высокоскоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи МТС, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Новое телеком-оборудование цифровой экосистемы появилось в деревнях Шелково и Рыжаково, а также в снт Платоново Великолукской области, где проживает, в общей сложности, не менее тысячи человек. Теперь жителям этих населенных пунктов стал доступен мобильный интернет МТС на скорости до 100 Мбит/с и улучшенная голосовая связь. Кроме того, у жителей Шелково, Рыжаково и Платоново появилась возможность попробовать экосистемные продукты МТС: онлайн-кинотеатр KION, книжный сервис Строки и многое другое.

Благодаря МТС с наступлением нового теплого сезона дачники смогут быть на связи с близкими и друзьями всегда, даже во время первых работ в саду и огороде. Скорость мобильного интернета позволит за несколько минут находить всю необходимую для жителей сельской местности информацию: о ранних сортах растений, овощей и фруктов, о способах подготовить участок к предстоящему сезону, о советах по «пробуждению» почвы после зимы, а также о современном и удобном оборудовании и техники для дачных работ.

«В преддверие весенне-летнего периода потребность в качественной мобильной связи в пригородной местности значительно возрастает из-за притока дачников. В этот период многие горожане выбирают жизнь за пределами мегаполисов, чтобы насладиться природой, провести время с семьей и друзьями или удаленно работать, находясь в комфортных условиях. Именно поэтому мы уделяем большое внимание модернизации нашей инфраструктуры в дачных массивах — чтобы даже на отдыхе наши абоненты могли оставаться на связи и пользоваться высокоскоростным интернетом для работы, общения и отдыха», — прокомментировала директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.