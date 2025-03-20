Общество

Мечи на орала

Чем дальше продвигается урегулирование украинского конфликта, тем более активно в публичном поле обсуждается вопрос об обратной интеграции в мирную жизнь бойцов, которые вскоре должны будут вернуться домой. Важная часть такой интеграции – возвращение к трудовой деятельности. Что готова предложить Псковская область бойцам, привыкшим к астрономическим по меркам региона выплатам, и как уже сейчас налажена помощь им в поиске работы – в материале Псковской Ленты Новостей.

Зарплаты против выплат

Пока что больше слышно о физической и психологической реабилитации участников спецоперации. Государство, как и общество, желает избежать возможного повторения «афганского синдрома», когда предоставленными сами себе оказались тысячи участников «интернациональной миссии», вернувшиеся с войны только физически. Недостаточно обеспеченные качественной медицинской помощью, брошенные наедине со своим моральным состоянием, они были вынуждены слушать по телевизору и в кабинетах чиновников фразу: «Мы вас туда не посылали». Есть мнение, что разгул бандитизма в начале 90-х во многом связан именно с неприкаянностью прошедших боевые действия молодых мужчин, умеющих обращаться с оружием.

Поэтому еще в начале СВО был создан фонд «Защитники Отечества», где вернувшиеся домой получают средства реабилитации, направления на лечение, психологическую помощь. В Пскове филиал фонда работает уже два года.

Также на этой неделе стало известно, что Псково-Печерский монастырь построит свой центр реабилитации для участников спецоперации и членов их семей, которые в не меньшей степени нуждаются в поддержке. Подробности проекта и сроки епархия не раскрывает, известно только, что центр появится в Печорах.

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Несомненно, помощь бойцам с физической и психологической реабилитацией имеет колоссальное значение – не только для тех, кто ее получит, но и для общества в целом.

Однако у медали, красующейся на груди победителя, есть и вторая сторона. Если мы говорим о возвращении ветеранов СВО к привычной жизни, о полноценной ресоциализации, то нужно помнить, что важной ее составляющей является заработок – такая бренная вещь как работа за зарплату. Нынешние выплаты участникам СВО в 200 тысяч рублей и более – астрономические для таких небогатых регионов, каким является Псковская область. Оружие в руки взяли не топ-менеджеры и не бизнесмены, а мужчины, трудившиеся на самых обычных работах за самые обычные зарплаты. Сходу предложить на гражданке оплату труда, сопоставимую с выплатами за выполнение боевых задач, готовы разве что курьерам. Вряд ли мы хотим в недалеком будущем увидеть ветерана с коробом-холодильником за плечами, набитым пиццей. Вряд ли сидящие сейчас в окопах бойцы ожидают, что им при возвращении будет отведено именно такое место. Как тогда правильно наладить систему трудоустройства ветеранов? Где найдут свое рабочее место участники спецоперации? Окажется ли достойной оплата их труда на гражданке?

В других регионах задаются теми же вопросами. Например, в Омске утвердили программу трудоустройства участников спецоперации, она предполагает резервирование рабочих мест для ветеранов на предприятиях еще до возвращения земляков из-за ленточки. В Туле состоялось заседание областного HR-клуба при участии представителей местного правительства, где обсуждали помощь в трудоустройстве ветеранам-землякам, работает соответствующий проект «Герой 71», через который участники СВО подают заявки на трудоустройство на крупных предприятиях и в государственных органах. В соседнем с нами Великом Новгороде филиал фонда «Защитники Отечества» помог найти работу 291 ветерану, в том числе, через направление на переподготовку, действует соглашение с предприятиями о приоритетном трудоустройстве демобилизованных.

Герои-60

А что в Псковской области? Занятость ветеранов СВО на этой неделе стала темой программы «Дневной дозор» на радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). В эфире напомнили о кадровом проекте «Герои земли Псковской», инициированном губернатором Михаилом Ведерниковым. Через программу планируют рекрутировать ветеранов на работу в органы власти. Одним из условий участия в ней является наличие управленческого опыта. Подано уже 150 заявок, 10 потенциальных участников имеют ордена Мужества. Директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова сообщила, что 30 сильнейших кандидатов пройдут подготовку в региональном отделении академии госслужбы при президенте. Прием заявок завершится 31 марта.

Ждут ветеранов и в органах внутренних дел, о чем на сессии областного Собрания депутатов сказал замначальника УМВД по Псковской области Сергей Еременко, добавив, что в полиции не хватает около 500 сотрудников.

К решению вопроса трудоустройства ветеранов подключается социально ответственный бизнес. Например, бывших бойцов ждут на заводе «Авар». Председатель Совета директоров ПАО «Автоэлектроарматура» и руководитель Псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников рассказал, что на заводе уже работают демобилизованные – те, кто уходил на фронт с предприятия. С охотой там примут и новые кадры с боевым опытом. Однако Дмитрий Мельников смотрит на вопрос со стратегической точки зрения, называя важную для всего процесса деталь:

«Вопрос в том, как нам удастся в целом в стране перестроить рынок труда, чтобы не было большого разрыва по зарплатам. В гражданских профессиях зарплаты по некоторым направлениям могут быть ниже. Возможно, тут необходима большая госпрограмма, в том числе стипендиальные подготовки сотрудников по инженерным специальностям».

Работа для ветерана

В ответ на запрос Псковской Ленты Новостей в правительстве области рассказали, что работа по трудоустройству участников СВО организована «в проактивном режиме» комитетом по труду и филиалом «Защитников Отечества».

«Совместно со специалистами органов службы занятости отрабатываются актуальные списки вернувшихся участников СВО в части выявления потребности трудоустройства и организации профессионального обучения с учетом состояния здоровья и запроса соискателей», - говорится в присланном в редакцию документе.

С 1 июля 2023 года решены положительно 35 обращений по вопросу трудоустройства из 54, поступивших в фонд. В целом на персональном сопровождении там стоят 323 участника СВО, уже уволенных с военной службы, 198 из них трудоустроены. Через службу занятости 4 человека заключили социальный контракт, один на открытие своего дела (с получением до 350 тысяч рублей от государства в качестве компенсации затрат) и трое на поиск работы (этот вид контракта предполагает четыре выплаты по 19136 рублей, оплату переобучения и небольшую стипендию во время его прохождения).

В каждом отделении занятости есть куратор, отвечающий за работу с участниками спецоперации. Процесс трудоустройства проходит по индивидуальному плану. При необходимости подбираются варианты переобучения, ведется профессиональная ориентация, содействие открытию своего дела, психологическая поддержка и социальная адаптация на рынке труда.

Отдельно по региональной программе «Содействие занятости населения» ведется трудоустройство ветеранов-инвалидов. Работодатель может получить субсидию в 90 тысяч рублей на оборудование рабочего места и три МРОТа для наставника такого сотрудника. Или субсидии можно получить по линии Социального фонда: 200 тысяч рублей на организацию рабочего места для инвалида и 6 МРОТов на зарплату для участника СВО.

В Островском районе уже работает «Клуб участников СВО и членов их семей» при кадровом центре «Работа в России». В такие центры превратились службы занятости населения, 28 февраля этого года по области открылся сразу 21 центр. Сообщается, что клубы участников СВО при каждом из них «для организации социальной адаптации в неформальном взаимодействии» начнут работу к региональному этапу всероссийской ярмарки трудоустройства, пройдет он 18 апреля.

Работает инициатива «Земля добра», службы занятости собирают вакансии в агропромышленном секторе, планируются специализированные ярмарки вакансий и выездные экскурсии на места потенциальной работы.

Демобилизованные работают не только на «Аваре», на свои рабочие места вернулись сотрудники «Микрона», «ЗЭТО», «Псков-Полимера», «СКТ Групп». На предприятиях есть вакансии, на которые готовы принять других уволившихся со службы, а также закреплять за ними наставников, обучать.

Как видим, выстраивается система по трудовой адаптации участников СВО. У поддерживающих ее работу ответственных лиц есть возможность отладить механизм, пока мало число ветеранов, требующих поддержки. Выдержит ли система стресс-тест, когда они начнут массово возвращаться домой? Все мы надеемся узнать ответ на этот вопрос как можно скорее.

Юлия Магера