«Дневной дозор»: Как интегрировать ветеранов СВО в поствоенное общество?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как интегрировать ветеранов СВО в поствоенное общество?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Специальная военная операция длится уже более трех лет. В свете последних событий в воздухе витает осторожный оптимизм, что в ближайшей перспективе конфликт с Украиной закончится, и многие наши участники СВО вернутся домой. Поэтому остро стоит вопрос, как их адаптировать к мирной жизни, чтобы они могли найти себе нишу в обществе и трудоустроиться. К сожалению, мировая история знает примеры неудачной адаптации ветеранов к мирной жизни. Так было в Германии после Первой мировой войны, в США - после Вьетнама. Не обошло это явление и нашу страну после войны в Афганистане. Наше государство на тот момент переживало кризис, пребывало в социально-экономической депрессии, и люди, вернувшиеся с войны, оказались никому не нужны. Представители власти прямым текстом говорили воинам-афганцам «Мы вас туда не посылали». В результате отсутствия государственной заботы далеко не все смогли найти себя в мирной жизни: кто-то попал в криминальные структуры, кто-то стал жертвой алкогольной или наркозависимости, а кто-то отправился на улицу просить милостыню.
Чтобы не допустить повторения такой ситуации после СВО, наше государство заблаговременно начало разрабатывать комплекс мер поддержки наших бойцов после их возвращения домой. Так, уже запущена программа «Время героев», направленная на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы на государственной и муниципальной службе, а также в госкомпаниях. Более того, президент России Владимир Путин поручил масштабировать этот федеральный проект в регионы.
По понятным причинам, не все участники СВО смогут стать губернаторами, главами муниципалитетов и трудоустроиться на другие должности в органах госвласти и местного самоуправления. Что делать с остальными? Может, будет правильно позаботиться о том, чтобы они пошли в реальный сектор экономики, а для этого выделять квоты на производстве? Возможно, ветераны СВО будут особенно востребованы в правоохранительных структурах - та же полиция испытывает острую нехватку участковых и полицейских патрульно-постовой службы. Как интегрировать ветеранов СВО в поствоенное общество, чтобы не повторить ошибок 35-летней давности? Об этом - в программе «Дневной дозор».
Псковская область выполнила поручение президента и запустила аналог программы «Время героев». Наша региональная программа называется «Герои земли Псковской». Основные ее цели и принципы губернатор Михаил Ведерников обозначил на первом заседании Общественного совета по реализации данной программы.
Регистрация участников программы «Герои земли Псковской» началась 23 февраля и продлится до 31 марта. Чтобы о ней знало как можно больше потенциальных участников, проводится большая информационная работа. Сколько на данный момент заявилось желающих принять участие в программе, рассказала директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова. Также она напомнила основные акценты программы и требования к участникам.
В полиции Псковской области на данный момент не хватает около пятисот сотрудников. Некомплект пока ниже среднероссийского, но прогноз неблагоприятный. Поэтому УМВД России по Псковской области будет радо пополнить свои ряды участниками СВО. Об этом на февральской сессии областного Собрания сообщил заместитель начальника управления Сергей Еременко, отвечая на вопрос депутата Андрея Маковского.
«Ввиду того, что сейчас у нас возвращаются участники СВО, герои, люди имеющие боевой опыт, хотелось бы подробно узнать: будете ли вы их привлекать к службе? Есть ли какая-то региональная программа, сотрудничество, взаимодействие?» - спросил Андрей Маковский.
Трудоустраивать участников СВО готовы и в Локнянском муниципальном округе, поскольку проблема дефицита кадров здесь максимально актуальна. Локнянскому краю очень нужны хорошие специалисты, готовые работать с полной самоотдачей, подчеркнул глава муниципалитета Иван Белугин. В этом плане он возлагает большие надежды на программу «Герои земли Псковской» и в случае необходимости готов пополнить ряды ее наставников.
На заводе «АВАР» уже работают ветераны СВО — это сотрудники, которые трудились на предприятии еще до начала спецоперации, а потом вернулись на свои рабочие места, отмечает председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников. Тем не менее, с учетом потребности в рабочих и инженерно-технических специальностях, предприятие готово принять на работу и других бойцов, которые вернутся с фронта.
Федеральный центр требует от глав регионов более активно включаться в процессы трудоустройства ветеранов СВО, рассматривая их адаптацию как социально-политический приоритет на ближайшее время. Некоторые субъекты в эту работу уже включились и пошли по пути квотирования рабочих мест для участников СВО. Например, в Подмосковье еще в прошлом году приняли закон, согласно которому работодатель, у которого трудятся более 100 человек, обязан предусмотреть для участников СВО квоту в размере 1% от численности работников. В Омской области губернатор Хоценко тоже договорился с руководством предприятий о резервировании для бойцов СВО рабочих мест. Данный опыт так понравился медиаменеджеру, депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александру Малькевичу, что он предложил распространить его на всю страну. Между тем в Псковской области идею с квотированием воспринимают без особого восторга, говорит гендиректор холдинга NPN Игорь Савицкий.
В отличие от Игоря Савицкого, председатель регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова более сдержанна в оценках идеи квотирования рабочих мест для участников СВО. По ее мнению, данная мера в Псковской области не должна носить обязательный характер. И вот, почему.
По информации Алены Труновой, с начала спецоперации в Псковской области уже трудоустроено более 270 бывших бойцов. Что же касается общероссийской статистики, то за весь период работу нашли более 7 тысяч ветеранов СВО. Судя по заявлениям на федеральном и региональном уровнях и по реализуемым мероприятиям, наше государство не хочет повторять ошибок 35-летней давности, и после возвращения к мирной жизни наши бойцы не будут брошены на произвол судьбы.
Татьяна Иванова