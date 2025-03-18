Общество

«Дневной дозор»: Как интегрировать ветеранов СВО в поствоенное общество?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как интегрировать ветеранов СВО в поствоенное общество?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Специальная военная операция длится уже более трех лет. В свете последних событий в воздухе витает осторожный оптимизм, что в ближайшей перспективе конфликт с Украиной закончится, и многие наши участники СВО вернутся домой. Поэтому остро стоит вопрос, как их адаптировать к мирной жизни, чтобы они могли найти себе нишу в обществе и трудоустроиться. К сожалению, мировая история знает примеры неудачной адаптации ветеранов к мирной жизни. Так было в Германии после Первой мировой войны, в США - после Вьетнама. Не обошло это явление и нашу страну после войны в Афганистане. Наше государство на тот момент переживало кризис, пребывало в социально-экономической депрессии, и люди, вернувшиеся с войны, оказались никому не нужны. Представители власти прямым текстом говорили воинам-афганцам «Мы вас туда не посылали». В результате отсутствия государственной заботы далеко не все смогли найти себя в мирной жизни: кто-то попал в криминальные структуры, кто-то стал жертвой алкогольной или наркозависимости, а кто-то отправился на улицу просить милостыню.

Чтобы не допустить повторения такой ситуации после СВО, наше государство заблаговременно начало разрабатывать комплекс мер поддержки наших бойцов после их возвращения домой. Так, уже запущена программа «Время героев», направленная на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы на государственной и муниципальной службе, а также в госкомпаниях. Более того, президент России Владимир Путин поручил масштабировать этот федеральный проект в регионы.

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По понятным причинам, не все участники СВО смогут стать губернаторами, главами муниципалитетов и трудоустроиться на другие должности в органах госвласти и местного самоуправления. Что делать с остальными? Может, будет правильно позаботиться о том, чтобы они пошли в реальный сектор экономики, а для этого выделять квоты на производстве? Возможно, ветераны СВО будут особенно востребованы в правоохранительных структурах - та же полиция испытывает острую нехватку участковых и полицейских патрульно-постовой службы. Как интегрировать ветеранов СВО в поствоенное общество, чтобы не повторить ошибок 35-летней давности? Об этом - в программе «Дневной дозор».

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Псковская область выполнила поручение президента и запустила аналог программы «Время героев». Наша региональная программа называется «Герои земли Псковской». Основные ее цели и принципы губернатор Михаил Ведерников обозначил на первом заседании Общественного совета по реализации данной программы.

«Программа реализуется по поручению нашего президента и будет строиться по принципу федерального проекта "Время героев". "Герои земли Псковской" – это кадровый проект, который создан специально для участников специальной военной операции, для людей, которые уже доказали свою верность Родине, которые готовы служить стране дальше и готовы быть полезными людям в гражданской сфере. Благодаря этой программе они смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию. По завершении отборочных этапов за каждым участником будут закреплены опытные наставники. В их число войду я сам, все мои заместители, руководители муниципалитетов, руководители органов исполнительной власти. Для большего погружения и получения необходимых практических навыков будут организованы профильные стажировки. После прохождения обучения участники получат предложение о трудоустройстве на управленческие позиции, государственные, муниципальные службы, в некоммерческом секторе и различных корпоративных структурах».

Регистрация участников программы «Герои земли Псковской» началась 23 февраля и продлится до 31 марта. Чтобы о ней знало как можно больше потенциальных участников, проводится большая информационная работа. Сколько на данный момент заявилось желающих принять участие в программе, рассказала директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова. Также она напомнила основные акценты программы и требования к участникам.

«Это участие в СВО, наличие высшего или среднего профессионального образования, подтвержденное дипломом, документом государственного образца, наличие управленческого опыта, отсутствие судимости, отсутствие решения суда, лишающего права занимать определенные должности, не являться организатором и партнером программы, то есть не участвовать непосредственно в реализации самой программы, и не иметь гражданства иностранного государства, естественно. По итогам всех этапов отбора Общественный совет программы утверждает список участников, набравших наибольший суммарный балл, и присваиваем им непосредственно статус кандидатов на обучение. По результатам прохождения обучения участникам программы выдается диплом установленного образца профессиональной переподготовки. На сегодняшний день более 150 заявок уже подано. Среди них 63 человека - действующие участники специальной военной операции, 47 ветеранов СВО. А 10 человек имеют один и более орденов Мужества. Следует сказать, что в Корпоративной академии как оператора ведется именно адресная работа по обращениям, которые поступают как по нашей "горячей линии" 122, так и по электронной почте либо в соцсети "ВКонтакте". И большинство поступающих вопросов — они все-таки организационного аспекта, условий прохождения, требований, каким образом пройти регистрацию».

В полиции Псковской области на данный момент не хватает около пятисот сотрудников. Некомплект пока ниже среднероссийского, но прогноз неблагоприятный. Поэтому УМВД России по Псковской области будет радо пополнить свои ряды участниками СВО. Об этом на февральской сессии областного Собрания сообщил заместитель начальника управления Сергей Еременко, отвечая на вопрос депутата Андрея Маковского.

«Ввиду того, что сейчас у нас возвращаются участники СВО, герои, люди имеющие боевой опыт, хотелось бы подробно узнать: будете ли вы их привлекать к службе? Есть ли какая-то региональная программа, сотрудничество, взаимодействие?» - спросил Андрей Маковский.

«Спасибо за вопрос. В настоящее время, естественно, пока специальная военная операция продолжается, пока такой программы не имеется, но могу со 100% уверенности сказать, что мы рассчитываем на этих граждан, мы рассчитываем на их опыт и рассчитываем, что в дальнейшем они пополнят ряды органов внутренних дел. Будем рады их у себя видеть», - ответил Сергей Еременко.

Трудоустраивать участников СВО готовы и в Локнянском муниципальном округе, поскольку проблема дефицита кадров здесь максимально актуальна. Локнянскому краю очень нужны хорошие специалисты, готовые работать с полной самоотдачей, подчеркнул глава муниципалитета Иван Белугин. В этом плане он возлагает большие надежды на программу «Герои земли Псковской» и в случае необходимости готов пополнить ряды ее наставников.

«Всем участникам специальной военной операции, с которыми я держу связь лично, я предлагал в перспективе поучаствовать в программе "Герои земли Псковской" и в федеральной программе "Время героев", чтобы была возможность себя проявить. Это очень хороший инструмент привлечения новых сотрудников на государственную службу. Я уверен, что там они могут достигнуть успехов. Если мне предложат стать наставником по этой программе, то, конечно, я не откажу. Я готов сопровождать тех ребят, которые будут учиться и побеждать в этой программе. Если они покажут себя с лучшей стороны и будут перспективными сотрудниками, готовыми к муниципальной и государственной службе, то, безусловно, мы будем рады их трудоустройству».

На заводе «АВАР» уже работают ветераны СВО — это сотрудники, которые трудились на предприятии еще до начала спецоперации, а потом вернулись на свои рабочие места, отмечает председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников. Тем не менее, с учетом потребности в рабочих и инженерно-технических специальностях, предприятие готово принять на работу и других бойцов, которые вернутся с фронта.

«У нас большое количество ветеранов, которые за те годы, которые длится СВО, постоянно проявляли и адаптацию к различным новым условиям, и смекалку, и освоили большое количество новых технических приспособлений и решений. Это те люди, которые очень хорошо и разносторонне подготовлены, поэтому я думаю, что они будут востребованы в мирной жизни. Вопрос в том, как нам удастся в целом в стране с этими реалиями перестроить рынок труда, чтобы не было большого разрыва по зарплатам. В гражданских профессиях зарплаты по некоторым направлениям могут быть ниже. Возможно, тут необходима какая-то большая госпрограмма, в том числе стипендиальные подготовки сотрудников по каким-то инженерным специальностям».

Федеральный центр требует от глав регионов более активно включаться в процессы трудоустройства ветеранов СВО, рассматривая их адаптацию как социально-политический приоритет на ближайшее время. Некоторые субъекты в эту работу уже включились и пошли по пути квотирования рабочих мест для участников СВО. Например, в Подмосковье еще в прошлом году приняли закон, согласно которому работодатель, у которого трудятся более 100 человек, обязан предусмотреть для участников СВО квоту в размере 1% от численности работников. В Омской области губернатор Хоценко тоже договорился с руководством предприятий о резервировании для бойцов СВО рабочих мест. Данный опыт так понравился медиаменеджеру, депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александру Малькевичу, что он предложил распространить его на всю страну. Между тем в Псковской области идею с квотированием воспринимают без особого восторга, говорит гендиректор холдинга NPN Игорь Савицкий.

«Какие квоты на предприятиях? Мне нужен человек, который работает. По квоте или не по квоте, мне все равно. У меня не благотворительное общество. Эти квоты могут быть на бюджетных местах в университетах, в администрациях, где-то еще. Если он работящий, мы его возьмем. Был он на СВО, не был он на СВО. Какие проблемы? Хотите помочь участникам спецоперации — помогите материально. Заранее выплачивайте пенсию тем, кто имеет ордена и другие заслуги. Не надо никому ничего рассказывать, всякие сказки. Материально людям помогите. Дайте им годовую ипотеку, бюджетные места, когда дети поступают в университеты и в вузы. Платите пенсии, делайте надбавки государственные, и все».

В отличие от Игоря Савицкого, председатель регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова более сдержанна в оценках идеи квотирования рабочих мест для участников СВО. По ее мнению, данная мера в Псковской области не должна носить обязательный характер. И вот, почему.

«Исходя из нашей практики общения с работодателями, какого-то резкого возражения в трудоустройстве этой категории граждан мы не услышали. Рынок труда наполнен вакансиями, более 7 тысяч вакансий у нас сейчас в базе. Понятно, что они разные, и профессии разные, и уровень занятости разный, и формат работы, и предприятия, и география. Но тем не менее подобрать всегда можно, было бы желание трудиться. Есть программы по переобучению. Поэтому, если говорить об ограничении в трудоустройстве, мы считаем, что таковых практически не имеется. При желании трудоустроиться мы точно сможем это сделать».

По информации Алены Труновой, с начала спецоперации в Псковской области уже трудоустроено более 270 бывших бойцов. Что же касается общероссийской статистики, то за весь период работу нашли более 7 тысяч ветеранов СВО. Судя по заявлениям на федеральном и региональном уровнях и по реализуемым мероприятиям, наше государство не хочет повторять ошибок 35-летней давности, и после возвращения к мирной жизни наши бойцы не будут брошены на произвол судьбы.

Татьяна Иванова