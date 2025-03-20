Общество

Вильфанд рассказал об использовании ИИ в метеорологии

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) во многом помогают метеорологу, но полностью профессию никогда не заменят. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В последнее время он [искусственный интеллект в метеорологии] используется. Машинное обучение и алгоритмы нейронных сетей приносят заметную пользу в тех областях, в которых не существуют или еще не открыты физические законы. Получается дозированное использование искусственного интеллекта и надо отметить, что здесь никакой конкуренции между человеком и машиной не существует», - сказал он.

Метеоролог пояснил, что технологии ИИ используются в подготовке начальных спутниковых, радарных, наземных, буйковых, самолетных данных для дальнейшей оценки погодных условий, а также при постобработке системы уравнения, применимой к погоде, которую считает нейросеть, структурируя свой собственный прогноз, пишет ТАСС.

«Все законы, которые знают метеорологи, вкладываются в метеомодели, тем не менее ошибки случаются. Поэтому применяются методы глубокого машинного обучения, чтобы неявным образом улучшить качество прогнозов», - уточнил он.