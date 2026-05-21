В Великих Луках появится улица имени партизанки-разведчицы Анастасии Дроздовой

Улица имени партизанки-разведчицы Анастасии Дроздовой появится в Великих Луках. Такое решение приняли депутаты городской Думы в ходе очередного заседания 21 мая, сообщили в городской администрации.

Анастасия Дроздова с первых дней войны записалась в местный истребительный отряд по выявлению и обезвреживанию засылаемых в советский тыл вражеских разведчиков и диверсантов. Когда началась оккупация, она вступила в местный партизанский отряд, который возглавил председатель Сергейковского сельского совета Кузьма Борунов. Ей было предложено войти в группу девушек-разведчиц, в задачу которой входило обеспечение регулярной связи с Великолукским городским подпольем.

В начале сентября 1941 года в Костровские леса прибыл партизанский отряд специального назначения под командованием Николая Скорнякова. Бойцы расположились на заброшенном хуторе Быково в трех километрах от деревни Хоружево. С приходом отряда, к нему присоединилась и партизанская группа Борунова. Анастасия Дроздова вместе с девушками-разведчицами городского партизанского отряда вела разведывательную работу во вражеском тылу.

Партизанское движение, развернувшееся в северной части Великолукского района сразу после его оккупации, встревожило гитлеровское командование. В первой половине октября фашисты использовали крупные карательные силы против народных мстителей. Во время одной из вражеских попыток напасть на след партизан и совершила свой подвиг Анастасия Дроздова. Она сумела опередить карателей, своевременно предупредив партизан, базировавшихся на хуторе Быково, о грозящей опасности.

Схватив девушку, оккупанты пытались заставить ее вести их к расположению партизан. Однако она повела карателей в противоположную от партизанского штаба сторону, завела их в топкое болото и тем самым обеспечила своевременный отход народных мстителей. Разъяренные фашисты расстреляли Анастасию и всю семью Дроздовых.

По вопросу присвоения имени отважной партизанки одной из улиц Великих Лук перед депутатами выступил исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Анатолий Терех. Он отметил, что данный вопрос также положительно был рассмотрен председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским.

Депутаты единогласно поддержали данную инициативу. Депутат Великолукской городской Думы, руководитель местного отделения РВИО Дмитрий Белюков, в частности, отметил, что о подвиге Анастасии Дроздовой стало известно сразу, было написано много очерков. Большую работу в направлении сохранения памяти о доблестной партизанке провела и бывшая первая железнодорожная школа, ныне школа №16. Также информацию о подвиге Анастасии Дроздовой популяризировали краеведы, историки, депутаты Госдумы Александр Козловский и Александр Борисов, СМИ, депутаты городской Думы и лично глава города Николай Козловский. На данную тему проводились «Уроки мужества».