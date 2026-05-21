Замглавы Великих Лук Сергей Гусев награжден благодарностью комитета Госдумы

Церемония награждения заместителя главы Великих Лук Сергея Гусева, заместителя главы города Николая Андросовича и депутата Великолукской городской Думы Дмитрия Кравченко состоялась сегодня, 21 мая, в ходе 37-ого заседания Великолукской городской Думы в зале заседаний администрации города Великие Луки. Ее провел глава города Николай Козловский, сообщила Великолукская городская Дума на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Благодарностью комитета по региональной политике и местному самоуправлению Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации был награжден заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев.

Почетной грамотой Псковского областного Собрания депутатов за многолетний труд и большой вклад в укрепление основ местного самоуправления наградили заместителя главы города Николая Андросовича.

Почетной грамотой Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» был награжден депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кравченко.

Напомним, что на этом же заседании отчитались за объем поступлений в бюджет Великих Лук, который за 2025 год превысил прошлогодний показатель.