Псковские приставы взыскали с арендатора лесного участка почти 770 тысяч рублей

В Псковской области компания арендовала огромный лесной участок — более 42 тысяч гектаров. По договору она должна была ухаживать за лесом: проводить специальные рубки, чтобы деревья росли здоровыми. Но работы не были выполнены. За это суд оштрафовал фирму почти на 1,5 миллиона рублей. После рассмотрения обстоятельств сумму снизили вдвое — до 769 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по региону, для взыскания долга пришлось привлечь приставов. 

«В связи с тем, что арендатор не усвоил урок о том, что природа требует заботы, а не только прибыли, соответствующий документ поступил на исполнении в отделении судебных приставов Себежского и Пустошкинского районов», - рассказали в УФССП.

Представителей организации-должника своевременно уведомили о возбуждении исполнительного производства, подробно разъяснили негативные последствия затягивания сроков выполнения необходимых работ и уплаты задолженности. Также в целях обеспечения взыскания задолженности судебный пристав наложил арест на банковские счета юридического лица, а также вынес постановление о применении штрафной санкции в размере 29 тысячи рублей.

В результате денежные средства в полном объеме поступили на депозитный счет подразделения ведомства, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

