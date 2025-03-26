Общество

Офис врача будет доступен на Сиреневом бульваре в Пскове для диспансеризации

Со 2 апреля диспансеризация будет доступна для псковичей в офисе врача общей практики Псковской городской поликлиники на Сиреневом бульваре, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

«С целью повышения доступности профилактической медицины филиал Псковской городской поликлиники по адресу Сиреневый бульвар, 9 с апреля запускает диспансеризацию по средам. В рамках диспансеризации на первом этапе проводятся, в зависимости от возраста: клинический и биохимический анализ крови, ВГД, ЭКГ, флюорография, маммография, осмотр гинеколога с цитологическим исследованием, ПСА для мужчин, кал на скрытую кровь», - отметили в комитете.

По результатам первого этапа диспансеризации назначается второй этап, включающий консультацию специалистов и дополнительные методы диагностики в зависимости от выявленной патологии.

Для всех, кто проходит диспансеризацию предлагается дополнительная услуга – УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, предстательной железы, мочевого пузыря, назначаемые врачами в зависимости от выявленной патологии. Также для псковичей в офисе доступны углубленная диспансеризация (для тех, кто перенес COVID-19) и диспансеризация репродуктивного здоровья для мужчин от 18 до 49 лет.

«Диспансеризация – это важный инструмент для раннего выявления заболеваний или подтверждения того, что человек здоров», - добавили в облздраве.

«Мы расширяем возможности для псковичей, проходить диспансеризацию в удобном для них месте. Теперь это можно сделать и в нашем филиале каждую среду», – рассказал главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк.

Записаться на диспансеризацию и получить консультацию возможно по телефону контакт-центра поликлиники 299-028, в соцсетях поликлиники или лично в регистратуре филиала.