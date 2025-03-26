Общество

Стартовал III Международный фестиваль «Псковский скоморох»

Торжественное открытие III Международного фестиваля циркового искусства «Псковский скоморох» состоялось сегодня, 27 марта, в Городском культурном центре Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Псковский скоморох» продлится три дня. 27 и 28 марта в 19:00 начинается цирковая программа «Все любят цирк» совместно с участниками фестиваля.

29 марта в 13.00 стартует гала-концерт фестиваля, награждение участников и победителей, закрытие мероприятия.

Ранее сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Псковский цирк "Циркачонок"» выиграла грант Министерства культуры России по программе поддержки творческих проектов в сфере народного искусства. Выделенные средства в размере почти 4 млн рублей направили на проведение Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох».