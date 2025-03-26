Общество

Врачам удалось остановить развитие редкой болезни у Льва Лещенко

Врачам удалось остановить развитие редкой болезни у народного артиста РСФСР Льва Лещенко, сообщил Telegram-канал Mash.

Фото из личного архива Льва Лещенко

Певец борется с транстиретиновым амилоидозом — это редкое заболевание, возникающее из-за нарушения обмена веществ. Болезнь опасна для жизни и развивается из-за мутаций гена белка транстиретина в организме, пишет Газета.ru.

Ему выписали дорогостоящее лекарство «Виндамэкс», которое используют для лечения амилоидной полиневропатии. Препарат стоит порядка 1,8 млн рублей. На лечение артиста из государственного бюджета дополнительно выделили 5,5 млн рублей, добавил Mash.

Из-за проблем со здоровьем Лещенко отменил концерты на Дальнем Востоке.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что 79-летний режиссер Никита Михалков попал в больницу из-за серьезных проблем с сердцем. По данным источников канала, Михалкову стало плохо в начале марта, у режиссера резко поднялось давление.