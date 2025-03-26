Общество

МЧС проведет в Пскове конкурс «Великая Победа - гордость поколений»

В Главном управлении МЧС России по Псковской области пройдет первый этап конкурса патриотической и культурно-досуговой деятельности «Великая Победа - гордость поколений» в период с 10 марта до 20 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Конкурс будет проводиться в целях укрепления духовной связи между людьми разных поколений и в преддверии празднования Дня Победы. В соответствии с распоряжением МЧС России, направления в конкурсе будут следующими:

презентация «Я из войны Отечественной родом»;

музыкальный флэшмоб «День Победы»;

рисунок (взрослая категория) «Ради мира на земле»;

рисунок (детская категория) «Они защищали Родину»;

поэтическая эстафета «9 мая - помнить, чтобы жить»;

открытка Победы «Эта память всей земле нужна»;

поделка (детская категория) «Через все прошли и победили»;

поделка (взрослая категория) «Солдатами спасенная весна»;

стена Памяти.

В конкурсе могут принимать участие военнослужащие, федеральные, государственные, гражданские служащие, сотрудники федеральной противопожарной службы, Государственной противопожарной службы, работники федеральной противопожарной службы и работники МЧС России.