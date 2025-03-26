Общество

Более 30 сотрудников ФСИН из нескольких регионов завершили обучение в Пскове

32 сотрудника из УФСИН России по Республике Карелия, Калининградской, Смоленской, Псковской, Новгородской областям, ГУФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 28 марта успешно завершили профессиональное обучение в Псковском филиале Университета ФСИН России по должности служащего «Младший инспектор», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России

Свидетельства о прохождении курсов профессиональной подготовки выпускникам вручил заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков и пожелал им, чтобы приобретенные в образовательной организации знания, навыки и умения совершенствовались при прохождении службы в территориальных органах ФСИН России.

За успехи, достигнутые в ходе обучения, лучшие слушатели курсов профессионального обучения были отмечены благодарственными письмами.