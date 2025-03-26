Общество

Конфискованные кастрюли передали соцучреждениям псковские таможенники

Наборы посуды конфисковали в пункте пропуска Убылинка на границе РФ в Псковской области из-за нарушений таможенного законодательства перевозчиком, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фотографии: Северо-Западное таможенное управление

При ввозе товара в Российскую Федерацию перевозчик представил товаросопроводительные документы с недостоверной информацией. По факту недостоверного декларирования таможенники возбудили дело об административном правонарушении. Решением суда незадекларированный товар был конфискован и признан собственностью государства. Федеральная таможенная служба разрешила его безвозмездную передачу в социальные организации.

Таможенники передали наборы кастрюль разного объема детским и взрослым социальным учреждениям по представленному правительством области перечню.

«Итогом работы таможенников стала первая в этом году безвозмездная передача в организации социальной направленности товара, обращенного судом в федеральную собственность. Бобровский, Бельско-Устьенский дома-интернаты, центры социального обслуживания Великих Лук и Пскова, Социальный городок и Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Великих Луках, Пскове и Печорах получили в свое распоряжение новые комплекты эмалированных кастрюль со стеклянными крышками. Мы уверены, что новая посуда украсит быт и детей, и людей преклонного возраста», – рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.