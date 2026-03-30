Гдовский суд продлил арест двух граждан Эстонии, незаконно проникших в РФ

Гдовский районный суд рассмотрел ходатайства Пограничного управления ФСБ России по Псковской области о продлении срока содержания под стражей в отношении двух граждан Эстонской Республики, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование ходатайств указано, что обвиняемые, не имея при себе действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию и надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, следуя в обход пунктов пропуска, незаконно пересекли границу Российской Федерации.

Мужчины являются иностранными гражданами, постоянного места жительства и регистрации в России, а также источника дохода не имеют, на территории РФ находятся незаконно, были застигнуты непосредственно после совершения преступления.

Суд, учитывая невозможность применения иной, более мягкой меры пресечения, продлил срок содержания обвиняемых под стражей по 1 июня 2026 года.