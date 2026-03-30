Гдовский суд продлил арест двух граждан Эстонии, незаконно проникших в РФ

Гдовский районный суд рассмотрел ходатайства Пограничного управления ФСБ России по Псковской области о продлении срока содержания под стражей в отношении двух граждан Эстонской Республики, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

В обоснование ходатайств указано, что обвиняемые, не имея при себе действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию и надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, следуя в обход пунктов пропуска, незаконно пересекли границу Российской Федерации.

Мужчины являются иностранными гражданами, постоянного места жительства и регистрации в России, а также источника дохода не имеют, на территории РФ находятся незаконно, были застигнуты непосредственно после совершения преступления.

⚖Суд, учитывая невозможность применения иной, более мягкой меры пресечения, продлил срок содержания обвиняемых под стражей по 1 июня 2026 года.

