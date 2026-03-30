Детей и пожилых псковичей ждут в первую очередь на исследовании популяционного иммунитета

Участие в исследовании популяционного иммунитета может принять любой желающий из Псковской области, в первую очередь на него стоит обратить внимание детям в возрасте от 1 до 5 лет и пожилым. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог, заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Псковской области Илья Франченко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Первым делом врач призвал не откладывать запись на исследование. Хотя ограничений по возрасту нет, система набора устроена таким образом, что общее количество участников разделено на возрастные группы — когорты. При внесении возраста система автоматически проверяет наличие свободных мест в соответствующей категории.
Уделить особое значение врач призвал детям от года до пяти лет. По его словам, именно в этот период формируется базисный иммунитет ребенка: проводится множество вакцинаций и ревакцинаций против инфекций, включенных в исследование. Однако из-за индивидуальных биологических особенностей у ребенка может не сформироваться защитный уровень антител, даже если прививочный сертификат в порядке.
Если же родители заранее узнают о сниженном уровне антител, ребенка можно экстренно ревакцинировать и тем самым обезопасить.
Для старшего поколения, которое часто испытывает трудности с самостоятельной записью через интернет, в ведомстве предусмотрели особые условия. Люди в возрасте 70 лет и старше могут прийти на пункт забора крови без предварительной электронной регистрации.
Врач отметил, что с возрастом иммунитет естественным образом снижается, и также очень важно знать реальный уровень защиты у пожилых родственников.
Для остальных возрастных групп сохраняется порядок предварительной записи через сайт управления Роспотребнадзора по Псковской области или официальные группы в социальных сетях.