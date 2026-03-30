Детей и пожилых псковичей ждут в первую очередь на исследовании популяционного иммунитета

Участие в исследовании популяционного иммунитета может принять любой желающий из Псковской области, в первую очередь на него стоит обратить внимание детям в возрасте от 1 до 5 лет и пожилым. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог, заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Псковской области Илья Франченко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Первым делом врач призвал не откладывать запись на исследование. Хотя ограничений по возрасту нет, система набора устроена таким образом, что общее количество участников разделено на возрастные группы — когорты. При внесении возраста система автоматически проверяет наличие свободных мест в соответствующей категории.

«Мы всем советуем записаться. Не медлить, дорогие друзья. Если кто-то готов исследоваться, то лучше идти сразу. Потому что мы работаем-то на уровне популяции», — подчеркнул Илья Франченко.

Уделить особое значение врач призвал детям от года до пяти лет. По его словам, именно в этот период формируется базисный иммунитет ребенка: проводится множество вакцинаций и ревакцинаций против инфекций, включенных в исследование. Однако из-за индивидуальных биологических особенностей у ребенка может не сформироваться защитный уровень антител, даже если прививочный сертификат в порядке.

«Родители думают, что их ребенок защищен, что у него есть иммунитет. Говорят: вот в детском саду вспышка кори, но у нас в сертификате все написано, ребенок защищен вакцинацией и не переживают. А может быть, что из-за его именно биологических особенностей у него не сформировался защитный иммунитет. И в итоге он выпадает из нашего поля зрения. А потом этот ребенок заболевает и переносит заболевание достаточно тяжело», — предостерег эпидемиолог.

Если же родители заранее узнают о сниженном уровне антител, ребенка можно экстренно ревакцинировать и тем самым обезопасить.

«Поэтому мы советуем всем родителям вот эту возрастную группу от одного до пяти лет приводить с собой, самим знать и быть спокойными за детей, что они правильно вакцинированы, ревакцинированы и у них реально есть этот защитный титр антител», — добавил Илья Франченко.

Для старшего поколения, которое часто испытывает трудности с самостоятельной записью через интернет, в ведомстве предусмотрели особые условия. Люди в возрасте 70 лет и старше могут прийти на пункт забора крови без предварительной электронной регистрации.

«Мы понимаем, что технологии, даже электронная почта, для старшего поколения непосильно сложны. Поэтому, если брать группу 70+, мы предусмотрели с министерством здравоохранения, что они могут приходить без записи. Они могут прийти, а уже наши волонтеры, регистраторы, их на пункте зарегистрируют», — сообщил Илья Франченко.

Врач отметил, что с возрастом иммунитет естественным образом снижается, и также очень важно знать реальный уровень защиты у пожилых родственников.

«Мамы, папы, бабушки, дедушки. Потому что с возрастом иммунитет очень сильно снижается. Это нормальный процесс старения, с природой мы не сможем поспорить, но, опять же, хочется, чтобы и в 70-80 лет человек был защищен. Поэтому мы рекомендуем всех своих родственников пожилых позвать на исследование», — заключил эпидемиолог.

Для остальных возрастных групп сохраняется порядок предварительной записи через сайт управления Роспотребнадзора по Псковской области или официальные группы в социальных сетях.