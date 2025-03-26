Общество

Медработникам дефицитных специальностей будут выплачивать до миллиона рублей при приеме на работу в Псковской области

В Псковской области медработникам дефицитных специальностей будут выплачивать единовременные выплаты при приёме на работу, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Размер выплаты будет составлять:

500 тысяч рублей – для работников со средним профессиональным образованием,

1 млн рублей – для работников с высшим образованием.

До 15 апреля список вакантных должностей будет опубликован на сайте Комитета по здравоохранению Псковской области. Там же будет размещён перечень необходимых для подачи заявления документов, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Выплату получит специалист, заключивший трудовой договор с государственной медорганизацией на территории городских населённых пунктов с численностью жителей свыше 50 тысяч человек. Главное условие – исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет. Исключение составят участковые врачи-терапевты, участковые врачи-педиатры, врачи выездной бригады скорой помощи – для этих категорий специалистов срок исполнения трудовых обязанностей установлен продолжительностью 2 года 6 месяцев», - пояснил глава региона.