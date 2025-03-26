Общество

Суд заблокировал Telegram-каналы с данными по выводу средств с «Пушкинских карт»

Останкинский суд Москвы заблокировал 12 Telegram-каналов с информацией о выводе денежных средств, зачисляемых из бюджета на «Пушкинские карты», следует из документов.

Прокурор Северо-Восточного административного округа Москвы подал в суд три административных исковых заявления, в которых просил суд заблокировать 12 Telegram-каналов с информацией о выводе средств с «Пушкинских карт».

Административные исковые заявления прокурора были поданы в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц о признании информации запрещенной к распространению.

Суд удовлетворил все три заявления и запретил распространять информацию, опубликованную во всех 12 Telegram-каналах. Решения суда подлежат немедленному исполнению, пишет РИА Новости.

В минувшую среду правоохранительные органы задержали трех фигурантов уголовного дела об афере с «Пушкинскими картами».