Общество

36% псковичей — за то, чтобы повысить возраст молодежи c 35 до 40 лет

36% псковичей выступают за повышение возраста молодежи c 35 до 40 лет. К этому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Глава «Движения первых» Артур Орлов предложил поднять возраст молодежи в России. 36% псковичей поддерживают инициативу, причем женщины чаще мужчин за то, чтобы продолжать считаться молодыми в 40 лет. Среди респондентов в возрасте от 35 до 45 лет 47% согласны отодвинуть официальный порог молодости, среди тех, кто моложе, таких лишь 27%. Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает меньше, поддерживают предложение главы молодежной организации (38%).

Каждый третий респондент (32%) выступает против. Критики отмечают: «Смена статуса не улучшает здоровье», «Это повод повысить пенсионный возраст».