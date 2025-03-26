Общество

Псковский Барсик станет частью выставки на финале конкурса от Российского общества «Знание»

Игрушки из 89 регионов России представили на Всероссийском конкурсе «Родная игрушка», который прошёл в рамках Съезда Движения Первых в Москве с с 26 по 28 марта. От Псковской области привезли знаменитого Барсика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Движения Первых Псковской области.

Фото: пресс-служба Движения Первых Псковской области

Участники конкурса привезли с собой игрушки, которые являются символами родного края. Ребята с гордостью рассказывали о своих маскотах, делясь историями их создания.

Елизавета Ханукович — делегат IV Съезда Движения Первых, Председатель Совета Первых Псковской области, привезла с собой символ Псковской области — Барсика. Барсика, вместе с игрушками из разных регионов, представят на мини-выставке финала конкурса Российского общества «Знание» и Движения Первых.

Барсик, главный герой серии мультфильмов «Путешествуем с Барсиками». Его придумали в Псковском кукольном доме мастера Анна Невар и Наталья Колесникова, а ученики «Школы креативных индустрий» из студии фото-видео творчества сделали его персонажем своего мультфильма.