Культура

Стали известны подробности нового мультфильма о псковских Барсиках

Стали известны подробности новой серии мультфильма о псковских Барсиках, над которой работают воспитанники Школы креативных индустрий. Как сообщила Псковской Ленте Новостей преподаватель ШКИ Диана Бартенева, новая серия анимационного фильма посвящена Полистовскому заповеднику и называется «Барсики и заповедник».

«Мы, как и вы, влюбились в Барсиков из Псковского кукольного дома, и решили продолжить рассказывать истории про них и их удивительные приключения в Псковской области. Ученики Псковской ШКИ и мастера кукольного дома ежедневно трудятся для новой серии мультфильма. Вместе с Барсиками наши юные зрители отправляются в увлекательное путешествие, открывая для себя разнообразие заповедной природы Полистовского заповедника», - рассказала Диана Бартенева.

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В настоящее время ученики студии дизайна работают над созданием фонов и интерьеров для мультика, а ребята из студии фото-видео активно пишут сценарий и прорабатывают характеры новых персонажей, чтобы затем их сделал Псковский кукольный дом.

Одним из героев мультфильма станет козодой Константин. «Это ночная птица, обитающая в Полистовском заповеднике. Эти птицы обладают уникальными характеристиками и интересными повадками, которые мы постарались передать в нашем мультфильме. Некоторые виды издают преимущественно какое-то мурлыканье, другие же — более или менее благозвучные тоны. Если днем неожиданно вспугнуть нашего козодоя, то можно слышать от него слабое, хриплое "дак-дак"; при опасности он тихо и слабо фыркает, подобно сове. В мультфильме "Барсики и заповедник" козодой играет важную роль, помогая главным героям познавать мир вокруг и учиться беречь природу», - пояснила педагог.

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Также героем мультфильма «Барсики и заповедник» станет бобриха со своими малышами-бобрятами.

«Мы надеемся, что благодаря нашему мультфильму, больше людей узнают о важности сохранения природных территорий и их обитателей. Ведь каждый герой, даже такой необычный, как козодой, играет свою роль в экосистеме заповедника»,- отметила Диана Бартенева.

Напомним, что в январе этого года ученики псковской Школы креативных индустрий выпустили мультфильм «Барсики и Рождество». Среди учеников был проведен конкурс сценариев, в котором победила работа Ангелины Мамоновой. Мультфильм создан в очень сложной технике покадровой анимации, всего была отснята 1641 фотография.

Фото Школы креативных индустрий