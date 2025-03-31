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«Постскриптум»: Новые выплаты медикам и есть ли дискуссия в региональных СМИ. ВИДЕО

31.03.2025 20:06|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 31 марта. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

  • Плюс почетный, минус депутат – итоги мартовской сессии областного Собрания.
  • Памятнику Довмонту и третьей Ольге быть: депутаты гордумы добавили Пскову архитектурных форм. Впрочем, будет и памятник патриарху Тихону.
  • Привлекаем рублем: в Псковской области медработникам дефицитных специальностей будут выплачивать 1 млн и 500 тысяч рублей. 
  • Есть ли политическая дискуссия в региональных СМИ? Комментарии на эту тему нашего политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко.
Теги: #Постскриптум
Источник: Псковская Лента Новостей
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