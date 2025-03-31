«Постскриптум»: Новые выплаты медикам и есть ли дискуссия в региональных СМИ. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 31 марта. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Плюс почетный, минус депутат – итоги мартовской сессии областного Собрания.
- Памятнику Довмонту и третьей Ольге быть: депутаты гордумы добавили Пскову архитектурных форм. Впрочем, будет и памятник патриарху Тихону.
- Привлекаем рублем: в Псковской области медработникам дефицитных специальностей будут выплачивать 1 млн и 500 тысяч рублей.
- Есть ли политическая дискуссия в региональных СМИ? Комментарии на эту тему нашего политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко.