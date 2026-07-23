Межведомственная комиссия обсудила меры профилактики правонарушений в Опочке

В Опочецком муниципальном округе состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В мероприятии приняли участие представители администрации, правоохранительных органов и профильных служб. Об этом сообщил глава округа Юрий Ильин в своём канале Мах.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин/ канал Мах

На заседании были подведены итоги первого полугодия 2026 года. Участники проанализировали криминогенную обстановку, выявили ключевые причины, способствующие совершению преступлений, и выработали меры по их профилактике. Также были скорректированы планы работы на местах.

Особое внимание было уделено вопросам противодействия незаконной миграции на территории округа. Участники заседания подчеркнули важность прозрачности всех процессов и их соответствия законодательству.

«Обсудили и проблему незаконного оборота спиртосодержащей продукции. Эта тема напрямую касается здоровья и жизни наших граждан. Будем усиливать контроль на территориях отделов управления по местному самоуправлению, чтобы пресекать продажу контрафакта», - отметил Юрий Ильин.

Работа по обеспечению правопорядка в округе будет продолжена комплексно и системно.