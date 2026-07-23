В Пскове прошли соревнований газодымозащитников Северо-Запада

В Пскове на базе первой пожарно-спасательной части города завершился II этап смотра-конкурса среди газодымозащитников Северо-Западного федерального округа. В соревнованиях приняли участие команды из 10 регионов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Программа соревнований была максимально приближена к реальным условиям работы пожарных. Участники выполняли теоретические задания, проверяли знания нормативной базы, а также преодолевали полосу препятствий и искали «пострадавшего» в задымлённых помещениях дымокамеры.

Все участники работали в полной боевой экипировке. Задания включали вскрытие конструкций, использование гидравлического инструмента, работу в условиях нулевой видимости и спасение людей. Главное — выполнить всё быстро и без штрафных баллов.

Итоги соревнований: