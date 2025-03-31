Общество

Состоящим на учете псковским подросткам показали фильм о подвигах советских разведчиков

Несовершеннолетние, состоящие на учете уголовно-исполнительной инспекции, увидели историю подвигов советских разведчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне несовершеннолетним, состоящим на учете в УИИ управления Федеральной службы исполнения наказания России по Псковской области, был организован показ документального фильма "Особо важные задания", посвященного героическим операциям органов государственной безопасности, проводившимся на территории Псковского края в годы войны», - сообщили в ведомстве.

Показ фильма, организованный сотрудниками региональных управлений ФСИН и ФСБ, ставил своей целью патриотическое воспитание, формирование у подростков чувства гордости за подвиги советских солдат и офицеров, а также укрепление исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, добавили в УФСИН.

Подростки посмотрели документальную ленту, рассказывающую о работе советских разведчиков и контрразведчиков, действовавших в тылу врага и внесших неоценимый вклад в освобождение Псковской области от немецко-фашистских захватчиков. После просмотра фильма состоялось обсуждение, в ходе которого ребята смогли задать вопросы и поделиться своими впечатлениями.