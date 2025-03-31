Виктор Остренко: Повышать верхнюю планку возраста молодежи можно на фоне увеличения продолжительности жизни

Повышение верхней планки возраста молодежи возможно для России, поскольку продолжительность жизни населения растет. Но без стимулирования продления продолжительности жизни такие меры не имеют смысла, заявил вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко, комментируя предложение поднять возраст молодежи в России.
«Тут множество причин, прежде всего, связанных с современными условиями жизни человека. Но учитывать этот шаг нужно только в разрезе тех мер государственной поддержки, которые будут сформулированы для этой новой возрастной группы. Если будут созданы и предложены такие инструменты, которые в дальнейшем стимулируют продление продолжительности жизни, то это предложение будет иметь смысл, в противном случае - и не стоит поднимать этот вопрос», - сказал Виктор Остренко.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения обновила действующую классификацию возрастных групп, молодежью теперь считаются люди от 18 до 44 лет, человеком средних лет — мужчины и женщины от 45 до 59 лет, а возраст пожилых составляет — от 75 до 90 лет. В России на данный момент молодежью считается группа людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно.