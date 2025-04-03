Общество

На лекцию о Великой Отечественной войне приглашают псковичей 5 апреля

Лекция «Великая Отечественная война: что должен знать каждый?» пройдет 5 апреля в 13:00 в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.



Фото: сообщество Ивана Марченко ВКонтакте

«На лекции мы вспомним самые важные вехи в истории Великой Отечественной войны: крупные операции и героические подвиги. Рассмотрим основные причины и особенности войны, а также её итоги», - прокомментировали организаторы.

Обо всём расскажет Учитель года Псковской области 2023 Иван Марченко. Регистрация по ссылке.

Мероприятие проходит в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений».