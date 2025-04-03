Общество

Восемь опасных метеорологических явлений предусмотрели в Псковской области в 2024 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 3 апреля, провел рабочую встречу с начальником Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талой Нещадимовой, которая была посвящена развитию гидрометеослужбы региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Руководитель учреждения доложила о результатах работы гидрометцентра в 2024 году и рассказала о перспективах и планах работы на предстоящий период.

Прошлый год команда учреждения в штатном режиме проводила гидрометеорологическое обеспечение работ по предупреждению ЧС в периоды ледохода и паводков, палов травы, лесных пожаров. «В среднем точность наших прогнозов — от 95 до 98%. По оценке Росгидромета это твердая "пятерка“, — заметила Тала Нещадимова. — Наши синоптики хорошо отрабатывают и предупреждения о неблагоприятных и опасных погодных явлениях. В 2024 году было предусмотрено 8 опасных метеорологических явлений и почти 270 неблагоприятных. Особо часто у нас встречаются усиление скорости ветра, заморозки, налипания мокрого снега».

Сегодня в регионе работает 8 метеостанций, что, по словам синоптика, считается хорошим показателем. Еще один метеорологический комплекс запускается в автоматическом режиме в Себеже по договоренности с Себежским национальным парком.

Руководитель Псковского гидрометцентра отметила, что учреждение тесно сотрудничает с правительством региона, исполнительными органами области, региональным управлением МЧС, электросетевым комплексом и СМИ. Кроме того, на основе отдельных соглашений персональный прогноз погоды получают жители Стругокрасненского, Дновского и Гдовского муниципальных округов.

Тала Нещадимова также рассказала про обновление парка приборов Псковского гидрометеорологического центра, которые позволят увеличить не только количество наблюдений, но и повысить их качество. Так, в этом году в работу вводится плювиограф, который будет изменять количество и интенсивность осадков. Кроме того, подготовлена материально-техническая база для выполнения работ по внесению в Государственный водный реестр малых водных объектов. В прошлом году в реестр было внесено 6 малых рек Псковской области.

«Планируем в этом году не сбавлять темпов работы, чтобы население и исполнительные органы власти своевременно получали информацию о погоде. Чтобы максимально оперативно предупреждать всех заинтересованных об изменениях погоды, синоптики работают в режиме 24/7», — отметила Тала Нещадимова.

Губернатор обратил внимание, что точность прогнозов погоды важна как для жителей региона, так и для представителей сфер сельского хозяйства, природопользования, электроэнерегетики и других отраслей. «От того, насколько точны прогнозы, зависит, как оперативно мы можем подготовиться к тем или иным погодным явлениям», — подчеркнул Михаил Ведерников и поблагодарил руководителя и коллектив Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за работу.