Общество

Чаще всего псковичи одалживают деньги родственникам – опрос

Когда нужно занять денег, каждый четвертый (24%) предпочтет обратиться в кредитную организацию. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие работающие экономически активные горожане из Пскова.

9% чаще всего занимают средства у родственников, 5% — у друзей, 1% — у коллег, еще 1% берет кредит или ссуду на работе. 54% опрошенных не берут деньги взаймы.

Чаще всего одалживают средства родственникам (20%) и друзьям (17%). 6% опрошенных дают в долг коллегам. 48% никому не дают взаймы.

Родственнику готовы занять в среднем 18 200 рублей, другу — 13 700 рублей, а коллеге — 7 400 рублей.