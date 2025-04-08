Общество

В Псковской области растёт спрос на юристов, фитнес-тренеров и маркетологов

Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда за месяц и узнали, в каких сферах больше всего рабочих мест в Псковской области, а также на каких специалистов спрос рос активнее обычного.

За последние 30 дней работодатели региона искали более 4 тысяч новых работников. Больше всего рабочих мест сосредоточено в сфере продаж и клиентского обслуживания– здесь местные компании открыли 18% от всего объёма рабочих мест в области. На втором месте по объёму спроса на работников – сектор рабочего персонала. Здесь сосредоточено 13% вакансий. На третьем месте по объёму спроса этой весной – производственные предприятия и заводы (или 12% вакансий).

При этом за месяц сильнее всего спрос вырос на юристов: компании Псковской области нарастили спрос на кадры в этой сфере сразу на 31%. Также в лидеры по росту потребности на персонал выбилась индустрия спорта, фитнеса и красоты: прирост на кадры +13%. Весна принесла рост потребности и в маркетологах и специалистах по рекламе и PR (+7% новых вакансий).

Есть и падение спроса. Так, начало года оказалось не самым позитивным для кадров из HR-сферы страхования – здесь востребованность новых специалистов сократилась сразу на 19%. Это может быть вызвано отчасти «заморозкой» ряда кадровых проектов и пересмотром кадровых стратегий на 2025 год у крупных компаний. Напомним, ранее по итогам 2024 года и в рамках кадрового планирования на 2025 год сразу 2\3 местных компаний заявили, что у них могут произойти изменения в кадровом составе. Из них у 21% или у каждой пятой компаний были возможны сокращения персонала в 2025 году.