Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алексеем Форшем

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — депутат Псковской городской Думы Алексей Форш. Месяц остается до Дня Великой Победы. По поручению президента ветеранам Великой Отечественной войны вручают юбилейные медали в честь 80-летия Победы представители власти разных уровней. Как ветераны воспринимают визиты депутатов?

Кроме того, гость студии расскажет, какими вопросами занимается сейчас Центр председателей многоквартирных домов и территориальных общественных самоуправлений в Пскове. Где проходят встречи? Какие основные задачи решают участники центра?

Ведущая — Любовь Кузнецова. Звоните по телефону прямого эфира: 56 73 72.